Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Airbnb и Spotify оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян

Компаниям назначили штрафы по 6 млн рублей каждой

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административные штрафы по 6 млн рублей американскому букинг-сервису Airbnb и шведскому музыкальному сервису Spotify за повторный отказ локализовать данные граждан РФ, передал корреспондент "Интерфакса".

Согласно постановлению исполняющей обязанности мирового судьи судебного участка N422 Таганского района Москвы Александры Михалевой, обе компании - Airbnb Inc. и Spotify AB - признаны виновными в повторном невыполнении обязательства о локализации персональных данных граждан РФ в базах данных, находящихся на территории России (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

Согласно протоколам Роскомнадзора, компании размещают персональные данные россиян на серверах с ЕС и США.

В 2022 году Airbnb был оштрафован на 2 млн руб., а Spotify получил штраф "ниже низшего" в 500 тыс. руб. за первичное нарушение требования о локализации данных россиян (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ).

На заседание в четверг представители компаний не явились.

Ранее в четверг штрафы по 1 млн руб. за первичный отказ локализовать данные граждан РФ на российских серверах получили криптобиржа Coinbase (Coinbase Ireland Limited) и Международная Ассоциация развития фридайвинга (AIDA International). Американской логистической компании UPS (United Parcel Service Inc.) был назначен штраф "ниже низшего" - 3 млн руб. - за повторное совершение аналогичного правонарушения.

Airbnb Spotify
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Матвиенко предложила отменить подоходный налог для многодетных семей

Матвиенко предложила отменить подоходный налог для многодетных семей

Калужские автозаводы в декабре запустятся в тестовом режиме

Калужские автозаводы в декабре запустятся в тестовом режиме

Китайская Great Wall отзывает в РФ 55 тысяч автомобилей Haval

Китайская Great Wall отзывает в РФ 55 тысяч автомобилей Haval

UPS оштрафована на 3 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

UPS оштрафована на 3 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

Для обмена замороженными активами потребуется согласие зарубежных регуляторов

Для обмена замороженными активами потребуется согласие зарубежных регуляторов

РФ готова в январе начать опытную эксплуатацию строящейся станции "Восток" в Антарктиде

РФ готова в январе начать опытную эксплуатацию строящейся станции "Восток" в Антарктиде

Володин предупредил о возможности РФ в ответ использовать активы стран G7

Володин предупредил о возможности РФ в ответ использовать активы стран G7

Региональные авиакомпании просят продлить ресурс 50-летних Ан-24 и Ан-26

Что произошло за день: среда, 8 ноября

Глава Росавиации упрекнул "Новапорт" в качестве содержания аэропорта Мурманска

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });