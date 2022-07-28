Суд в Москве оштрафовал Spotify на 0,5 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 500 тысяч рублей шведскую музыкальную платформу Spotify за отказ локализовать данные российских пользователей в России, как это требует закон, передал из суда корреспондент "Интерфакса".

Компания признана виновной по ч.8 ст. 13.11 КоАП (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории России).

Spotify - это стриминговый сервис, на котором можно легально прослушивать музыку, аудиокниги и подкасты. На сервис приходится более трети мирового аудиостриминга, он доступен в большинстве стран Северной и Южной Америке, практически во всех странах Европы, а также в некоторых странах Азии и Африки в Австралии и Океании.

В начале марта компания сообщала, что платная подписка, которая позволяет слушать музыку без ограничений и рекламы, больше не будет доступна российским пользователям из-за внешних ограничений, связанных с их основными платежными провайдерами. В апреле компания прекратила работу в России, пообещав пользователям дать возможность скачать свои персональные данные и удалить аккаунт.

В 2016 году в России за нарушение требования о локализации была заблокирована соцсеть LinkedIn. Это решение принял Таганский по иску Роскомнадзора.