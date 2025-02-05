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Захарова заявила, что предложенные МАГАТЭ условия ротации создавали на ЗАЭС слишком высокие риски

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Секретариат МАГАТЭ был проинформирован о готовности РФ проводить ротацию экспертов на Запорожской АЭС по согласованной схеме, однако представители МАГАТЭ уведомили российских уполномоченных лиц об отмене ротации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская Федерация заблаговременно предоставила гарантии безопасности специалистам Секретариата Агентства и сопровождающим их лицам с описанием конкретной схемы ротации. Однако менее чем за двое суток до ее начала Секретариат МАГАТЭ предложил изменить ранее согласованный и неоднократно опробованный порядок пересечения линии боевого соприкосновения", - сказала Захарова, чьи слова приводятся на сайте МИД РФ в среду.

Намеченная на 5 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась.

"Ввиду того, что предложенные Секретариатом условия создавали недопустимо высокие риски как для представителей Агентства, так и для российских военнослужащих, обеспечивающих их безопасность, а также с учетом уже имевших место ранее провокаций со стороны Украины в ходе смен персонала МАГАТЭ на ЗАЭС, Секретариат был проинформирован о нашей готовности проводить ротацию по ранее согласованной схеме. Однако представители Секретариата МАГАТЭ утром 5 февраля уведомили российских уполномоченных лиц об отмене ротации", - добавила Захарова.

Она отметила, что РФ продолжит работать с руководством МАГАТЭ для того, чтобы обеспечить безопасное и надежное пребывание и работу представителей Агентства на станции.

МАГАТЭ ЗАЭС МИД РФ Мария Захарова Запорожская АЭС
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