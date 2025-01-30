МАГАТЭ планирует ротацию инспекторов на ЗАЭС на следующей неделе

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Ротация наблюдателей МАГАТЭ на нескольких украинских АЭС произошла в январе, а на следующей неделе планируется смена персонала уже на Запорожской АЭС, сообщает сайт агентства.

В январе ротацию провели на Хмельницкой АЭС, Ровненской АЭС, Южно-Украинской АЭС, а также в Чернобыле.

Ранее стало известно, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Украину на следующей неделе.

В январе глава Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщал, что ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС пройдет в первой половине февраля, в этом же месяце состоятся и межведомственные консультации с представителями МИД, Минобороны и Росгвардии. Он напомнил, что миссия МАГАТЭ в составе 2-4 человек присутствует на ЗАЭС с сентября 2022 года.