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Силуанов заявил, что все планы сотрудничества России и Абхазии будут выполнен

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минфина РФ Антон Силуанов принял находящегося в Москве с рабочей поездкой абхазского политического деятеля Бадру Гунбу.

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества России и Абхазии, продолжения реализации совместных проектов, поддержки бюджетников.

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"У нас хорошие устойчивые отношения между бюджетами наших стран, поэтому все те планы, которые на этот год и на перспективу, будут выполняться", - сказал Силуанов.

По его словам, "в первую очередь будут выполняться обязательства перед людьми, проекты, которые реализуются с помощью государственных ресурсов".

"В этом плане у нас сотрудничество полностью сверено", - сказал Силуанов.

Антон Силуанов Абхазия
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