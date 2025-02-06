Россия направила Абхазии финансовую поддержку на социально-экономическое развитие

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россия направила средства финансовой поддержки для социально-экономического развития Абхазии в соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам встречи министра финансов России Антона Силуанова с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунбой, сообщил российский Минфин.

5 февраля Силуанов принял находящегося в Москве с рабочей поездкой Гунбу. Они обсуждали вопросы дальнейшего сотрудничества России и Абхазии, продолжения реализации совместных проектов, поддержки бюджетников.