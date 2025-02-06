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Песков заявил, что претензий к работе Борисова на посту главы "Роскосмоса" нет

В госкорпорации проводится ротация для ее динамичного развития, пояснил представитель Кремля

Песков заявил, что претензий к работе Борисова на посту главы "Роскосмоса" нет
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Претензий к деятельности Юрия Борисова на посту главы "Роскосмоса" нет, производится ротация для динамичного развития госкорпорации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с прессой в четверг Пескова попросили прокомментировать указ об освобождении Борисова с должности и спросили, были ли претензии к его работе.

"Вы знаете, что действительно сегодня президент подписал указ. Нет, никаких претензий к Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться, поэтому происходит ротация", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, планирует ли Владимир Путин встречаться с новым гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым, он сказал: "Пока в ближайшие дни встречи нет, но, разумеется, президент регулярно от "Роскосмоса" получает доклады о том, как там происходят дела".

Ранее в четверг стало известно, что Путин своим указом освободил Борисова от должности главы "Роскосмоса". Другим указом президент назначил Баканова генеральным директором госкорпорации.



Дмитрий Песков Роскосмос Юрий Борисов Дмитрий Баканов
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