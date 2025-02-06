Юрий Борисов освобожден от должности гендиректора "Роскосмоса"

Этот пост занял Дмитрий Баканов, который до настоящего времени был заместителем министра транспорта

Юрий Борисов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Юрия Борисова от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

Другим указом Путин назначил Дмитрия Баканова генеральным директором госкорпорации.

Борисов был назначен главой "Роскосмоса" в июле 2022 года. До этого занимал должность вице-премьера РФ, курирующего вопросы развития ВПК.

Баканов до настоящего времени был заместителем министра транспорта РФ. До перехода в Минтранс в 2019 году он возглавлял компанию "Спутниковая система "Гонец" - единого оператора по системам связи, вещания и ретрансляции "Роскосмоса".