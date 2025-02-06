Песков назвал условием разблокировки соцсети Х соблюдение законодательства

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что никаких препятствий для разблокировки соцсети "Х" (бывший Twitter) не будет, если будут соблюдены требования российского законодательства.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили не пора ли разблокировать "Х" в России в связи с изменением контента этой соцсети.

Он ответил: "Вопрос в том, выполнил ли "Х" все требования российского законодательства. Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого не останется".