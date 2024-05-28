Кабмин РФ считает преждевременной разблокировку соцсети X

Кроме того, решений об ограничении доступа к видеохостингу YouTube не принималось

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Разблокировка социальной сети X (бывшей - Twitter) в России преждевременная, так как с платформы до настоящего времени удалены не все противоправные материалы, следует из ответов правительства РФ на вопросы депутатов Госдумы, направленные к отчету кабмина.

"До настоящего времени не все противоправные материалы удалены с данной интернет-платформы, вследствие чего разблокировка социальной сети X (Twitter) представляется преждевременной", - говорится в ответах, текст которых имеется в распоряжении "Интерфакса".

В ответе отмечается, что социальная сеть X (Twitter) была заблокирована на территории РФ в марте 2022 года на основании статьи 153 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" за распространение запрещенного в РФ контента.

Кроме того, в ответах правительства сообщается, что "в настоящее время решения об ограничении доступа к видеохостингу YouTube не принимались".