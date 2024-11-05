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В перечень РКН не будут включаться страницы в соцсетях X и Instagram

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры России поясняет, что владельцам страниц в заблокированной на территории РФ соцсети X (ранее Twitter), а также в запрещенном Instagram (принадлежит Meta, признана судом экстремистской и запрещена в РФ) не нужно регистрироваться в перечне в Роскомнадзора (РКН).

"В перечень включаются каналы или страницы с количеством пользователей более 10 тыс. в социальных сетях. Реестр социальных сетей ведет Роскомнадзор. Актуальный статус конкретной социальной сети и, соответственно, необходимость включения в перечень страниц/каналов, набравших в ней более 10 тыс. подписчиков, можно проверить на сайте РКН", - сказано в ответах министерства на наиболее частые вопросы по этой теме.

"Либо можно начать процедуру регистрации через Госуслуги и в форме выбора социальной сети найти соответствующую социальную сеть. Если её там не будет, значит, этот ресурс не соответствует на данный момент критериям социальной сети, и регистрировать свой канал/страницу не нужно", - добавили в министерстве.

Минцифры напоминает, что "Instagram официально признан запрещенным информационным ресурсом, и, соответственно, не включён в реестр социальных сетей". Аналогичная ситуация с X (Twitter), который "заблокирован в России и, соответственно, не включён в реестр социальных сетей".

В тоже время "TikTok включён в реестр социальных сетей, поэтому сведения о каналах в TikTok с более чем 10 тыс. подписчиков нужно направить в РКН для включения таких каналов в перечень", говорится в ответах министерства.

Также в реестр соцсетей включен видеохостинг YouTube.

"YouTube включён в реестр социальных сетей и, несмотря на многочисленные нарушения российского законодательства, российские пользователи YouTube в большинстве своём являются законопослушными гражданами. Поэтому владельцы YouTube-каналов с большой аудиторией (более 10 тысяч подписчиков) также должны направить необходимые сведения для включения в соответствующий перечень", - пояснили в Минцифры.

В перечень РКН включаются только крупные паблики и каналы, и "в случае, если количество подписчиков канала/страницы в социальной сети будет меньше 10 тысяч, такие канал/страница не будут включены в перечень", отметили в министерстве.

"Если количество подписчиков канала\страницы в социальной сети превысило 10 тыс., и его владельцем (автором) является несовершеннолетний, сведения о таком канале, странице может подать через Госуслуги родитель или другой законный представитель несовершеннолетнего", - сказано в ответе на соответствующий вопрос.

В министерстве уточнили, что если подписчиков стало 10 тысяч или меньше, "владелец таких канала\страницы вправе подать через Госуслуги заявление об исключении этих канала/страницы из перечня".

"Роскомнадзор вправе также исключить канал, страницу из перечня в случае самостоятельного установления факта снижения количества подписчиков канала/страницы ниже установленного значения", - добавили в министерстве.

8 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности, телеграм-каналов. Согласно закону, владельцы страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тыс. с 1 ноября обязаны подать в РКН сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством.

Для незарегистрированных в перечне РКН каналов "10 тыс.+" с 1 января 2025 года законом устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.

1 ноября Минцифры сообщило об открытии на портале Госуслуг формы для владельцев крупных пабликов и каналов соцсетях для внесения их в перечень РКН.

Роскомнадзор
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