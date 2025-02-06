Суд рассмотрит приостановку корпправ зарубежных владельцев "Руст Россия" 27 февраля

На эту же дату назначено рассмотрение такого же иска к владельцам "Русский стандарт водка"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области принял к производству иски Минфина против кипрской Pasalba Ltd и американской Roust Corporation, связанные с приостановкой корпоративных прав зарубежных акционеров "Руст Россия" и "Русский стандарт водка" (РСВ), заседания по обоим делам запланированы на 27 февраля.

Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Минфин 5 февраля сообщил о подаче соответствующих исков в суд. В качестве третьих и иных лиц к делам привлечены ООО "Русский стандарт водка", АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", Межрайонные инспекции ФНС №46 по Москве и №15 по Санкт-Петербургу, российские юрлица АО "Руст Россия" и АО "Руст Инк.".

Министерство объясняло, что иностранные холдинговые компании Pasalba Ltd (Кипр) и Roust Corporation (США) в условиях антироссийских санкций совершают действия, которые препятствуют осуществлению деятельности АО "Руст Россия" и ООО "Русский стандарт водка".

Обе компании входят в ГК "Руст", которая является одним из крупнейших производителей и дистрибуторов алкогольных напитков в России. АО "Руст Россия" занимается оптовой торговлей алкогольной продукции, РСВ - производитель премиальной водки.

15 ноября правительство России включило эти российские юрлица в перечень экономически значимых организаций (что дало Минфину право на обращение в суд с заявлением о приостановлении корпправ их зарубежными акционерами).

Ранее сообщалось, что около 91% РСВ принадлежит американской Roust Corporation, а 9% - российскому АО "Руст Инк". Основным владельцем "Руст Россия" ранее в ЕГРЮЛ указывалась кипрская Pasalba Ltd. Основателем и председателем совета директоров ГК "Руст" является Рустам Тарико.