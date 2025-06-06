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АО "Руст Россия" стало напрямую владеть двумя дочерними компаниями

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - АО "Руст Россия" (входит в ГК "Руст" - один из крупнейших производителей и дистрибуторов алкогольных напитков в России) стало напрямую владеть компаниями ООО "Парламент продакшн" и ООО "Парламент дистрибьюшн", сообщается в ЕГРЮЛ.

Ранее права собственности осуществлялись через кипрскую Copecresto Enterprises Ltd.

Алкогольная группа компаний "Руст" имеет производственные и дистрибуционные мощности в России и Венгрии. В группу также входит винный дом Gancia. Основатель и председатель совета директоров ГК "Руст" Рустам Тарико.

В ноябре 2024 года АО "Руст Россия" и также входящее в группу ООО "Русский стандарт водка" были включены в перечень экономически значимых организаций.

В феврале 2025 года Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права компании Pasalba Ltd в отношении АО "Руст Россия", компании Roust Corporation (США) - в отношении ООО "Русский стандарт водка" (РСВ).

Руст Россия Roust Corporation Pasalba Ltd Руст ГК "Руст" Рустам Тарико
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