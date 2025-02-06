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Вице-спикер Госдумы Толстой высказался за выход России из ВОЗ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что членство РФ во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нужно приостановить, а лучше совсем от него отказаться.

"Настало время тщательно расследовать деятельность ВОЗ в России. На время расследования российское членство нужно, как минимум, приостановить. А лучше нам и вовсе попрощаться", - написал Толстой в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил что "после выхода США из ВОЗ ее ключевым спонсором, учитывая совместные доли, станут структуры, аффилированные с Биллом Гейтсом".

"У меня вопрос: почему Россия руками и ногами держится за членство в "организации", которая совсем скоро будет на корню принадлежать человеку с весьма сомнительной репутацией в здравоохранении", - пишет вице-спикер Госдумы.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе из ВОЗ. По его мнению, Соединенные Штаты платят организации слишком большие взносы по сравнению с другими странами, например, с Китаем.


Дональд Трамп Петр Толстой ВОЗ США Госдума
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