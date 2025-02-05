Милей решил вывести Аргентину из ВОЗ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент Аргентины Хавьер Милей решил вывести страну из Всемирной организации здравоохранения, пишет газета Clarin.

"Президент Хавьер Милей поручил главе МИД Херардо Вертейну вывести Аргентину из ВОЗ. Причиной для этого стала система управления в стране в период пандемии коронавируса, что привело нас к самым жестким ограничениям в мире", - заявил представитель президентской администрации Мануэль Адорни.

"Аргентинцы не позволят, чтобы международная организация вмешивалась в наш суверенитет, и тем более в наше здравоохранение", - отметил он.

В январе о выходе страны из ВОЗ объявил президент США Дональд Трамп.

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