Аргентина официально вышла из ВОЗ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Аргентина завершила процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения, сообщил в соцсети министр иностранных дел страны Пабло Кирно.

"Выход Аргентины из ВОЗ вступил в силу, это произошло год спустя после того, как наша страна официально уведомила об этом", - написал он.

По его словам, "Аргентина продолжит сотрудничество на международном уровне в сфере здравоохранения через двусторонние соглашения и участие в региональных форумах, в то же время сохраняя суверенитет и возможности принятия решений, касающихся политики в области здравоохранения".

Аргентина решила из ВОЗ вслед за США. В качестве обоснования такого шага администрация в Буэнос-Айресе назвала действия ВОЗ в период пандемии COVID-19.