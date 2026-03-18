Поиск

Аргентина официально вышла из ВОЗ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Аргентина завершила процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения, сообщил в соцсети министр иностранных дел страны Пабло Кирно.

"Выход Аргентины из ВОЗ вступил в силу, это произошло год спустя после того, как наша страна официально уведомила об этом", - написал он.

По его словам, "Аргентина продолжит сотрудничество на международном уровне в сфере здравоохранения через двусторонние соглашения и участие в региональных форумах, в то же время сохраняя суверенитет и возможности принятия решений, касающихся политики в области здравоохранения".

Аргентина решила из ВОЗ вслед за США. В качестве обоснования такого шага администрация в Буэнос-Айресе назвала действия ВОЗ в период пандемии COVID-19.

США Аргентина COVID-19 ВОЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });