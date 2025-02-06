Москва ждет положительного решения Азербайджана о регистрации Русского дома в Баку

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россия заявила Азербайджану о готовности выполнить действия по регистрации Русского дома в Баку, рассчитывает на положительное решение этого вопроса, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Что касается информации о направлении азербайджанской стороной уведомления о прекращении деятельности Русской дома: действительно, по дипломатическим каналам мы его получили, я это могу подтвердить", - сказала она.

"В ответ российская сторона выразила готовность выполнить необходимые действия для завершения регистрации Русского дома в соответствии с законодательством Азербайджанской республики на основании двустороннего межправительственного соглашения об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров", - добавила Захарова.

По ее словам, Россия неоднократно предлагала азербайджанской стороне этот вопрос по дипломатическим каналам в рамках соответствующих консультаций.

"Мы рассчитываем, что данный вопрос будет решен в положительном ключе", - сказала Захарова.

Ранее 6 февраля руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что Россия получила ноту МИД Азербайджана о необходимости зарегистрировать Русский дом в Баку или прекратить его деятельность.

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что деятельность таких организаций на территории Азербайджана регулируется в соответствии с национальным законодательством, принципом взаимности между странами и требованиями соглашений, достигнутых на двусторонней основе.

Гаджизаде отметил, что после информирования российской стороны о том, что Российский информационно-культурный центр - "Русский Дом", являющийся представительством "Россотрудничества" в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и что организация серьезно нарушила законодательство Азербайджана, 3 февраля 2025 года российской стороне была направлена нота о прекращении деятельности "Русского Дома".

"Таким образом, в соответствии с решением азербайджанской стороны о прекращении деятельности "Русского Дома" в нашей стране, от российской стороны ожидается принятие соответствующих мер в этом направлении", - подчеркнул представитель МИД Азербайджана.