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Русский дом в Баку сообщил о мерах по приостановке своей деятельности

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Русский дом в Баку в соответствии с требованием властей Азербайджана предпринимает шаги по приостановке своей деятельности.

"В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества - Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности", - сообщил Русский дом в соцсетях.

МИД Азербайджана сообщал, что Баку 3 февраля направил российской стороне официальную ноту о прекращении деятельности Русского дома. По данным внешнеполитического ведомства, Российский информационно-культурный центр - Русский Дом, являющийся представительством "Россотрудничества" в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и, таким образом, организация нарушила законодательство Азербайджана.

"Таким образом, в соответствии с решением азербайджанской стороны о прекращении деятельности Русского Дома в нашей стране, от российской стороны ожидается принятие соответствующих мер в этом направлении", - подчеркнул начальник управления пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде.

Азербайджан Баку МИД Россотрудничество Русский дом
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