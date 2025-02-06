Глава Россотрудничества сообщил о предложении Азербайджана закрыть Русский дом в Баку

Как альтернатива предлагается его зарегистрировать, но до сих пор этого сделать не удавалось из-за пробелов в законодательстве

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россия получила ноту МИД Азербайджана о необходимости зарегистрировать Русский дом в Баку или прекратить его деятельность, сообщил телеканалу "Россия-24" руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

"Там (в ноте - ИФ) говорится о том, что наше представительство, Российский информационно-культурный центр (РИКЦ), он же Русский дом, должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица по местному законодательству... и (содержится) призыв прекратить деятельность центра, поскольку он не зарегистрирован", - сказал он.

Он отметил, что регистрация РИКЦ предусмотрена в российско-азербайджанском межправительственном соглашении, которое было подписано в 1997 году. Российская сторона за эти годы неоднократно обращалась к Азербайджану с просьбой помочь в регистрации, так как в азербайджанском законодательстве нет базы, по которой российская правительственная организация может быть оформлена как юридическое лицо, добавил Примаков.

Однако, по его словам, все призывы оставались без ответа, "это история, решение которой всегда было на азербайджанской стороне".

"Я полагаю, что есть некая излишняя эмоциональность, которая происходит от совершенно понятной предыстории: это страшная трагедия, которая произошла с самолетом AZAL. Расследование обстоятельств происходит. Хочу подчеркнуть, что это трагедия не только для азербайджанской стороны, там были и наши граждане, и для нас это тоже трагедия, и мы ждем результатов расследования. Однако те эмоции, которые породила трагедия, распространяются на те сферы, на которые не должны бы", - сказал он.

Примаков отметил, что ранее в азербайджанских СМИ появились обвинения в том, что РИКЦ осуществляет в стране шпионаж и подстрекательство к сепаратизму. "Это полная ахинея, мы никогда подобным не занимались", - подчеркнул он. Глава Россотрудничества также назвал некорректным сравнение Русского дома с USAID, так как агентство "не занималось и не занимается политическими вопросами".

Примаков сообщил, что решение о дальнейших шагах России будет принимать МИД России. "Сейчас проходит работа по линии МИДов, и я надеюсь, поскольку это единственный разумный вариант, что будут эти эмоции приостановлены, и адекватное, вменяемое решение со стороны азербайджанской стороны будет найдено", - добавил он.

В азербайджанских СМИ ранее появилась информация о том, что российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на территории Азербайджана.