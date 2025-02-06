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Минэнерго и "Газпром" проанализируют цену проведения газа внутри участков и в домах

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Минэнерго и "Газпром межрегионгаз" по поручению вице-премьера Александра Новака проанализируют стоимость комплексной услуги по подключению газа внутри участков и в домах для увеличения потенциала востребованности, сообщает пресс-служба правительства после заседания Федерального штаба по газификации.

По информации Минэнерго, на 5 февраля 2025 года было подано около 2 млн заявок на социальную догазификацию, принято 1,47 млн из них. Потенциал догазификации составляет свыше 1,8 млн домовладений (без учета садовых некоммерческих товариществ (СНТ)). Заключено 1,42 млн договоров на доведение газа до границ участка, исполнено более 1,2 млн из них. В том числе выполнено около 800 тыс. подключений внутри домов. В 2025 году планируется подключить к газу еще порядка 150 тысяч домовладений.

"Группа "Газпром межрегионгаз" завершила прошлый год с очень хорошими результатами по догазификации, выполнив все задачи, которые ставили руководство страны и ПАО "Газпром". Мы очень динамично начали и 2025 год: только в январе количество подключений превысило 25 тысяч. Рассчитываем, что этот боевой настрой сохранится, и при поддержке федеральных и региональных властей текущий год станет "годом подключений"", заявил гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов через прес-сслужбу компании.

Комплексная услуга по подключению газа в границах участка, включая поставку внутридомового оборудования, оказана более чем 367 тысячам граждан. Наиболее востребованной она оказалась в Воронежской области, Чечне и Оренбургской области (67-72% от числа подключений газа).

Правительство отмечает активную догазификацию социальных и медицинских объектов: подано 769 заявок от медучреждений, 794 - от образовательных. Заключено 476 и 448 договоров соответственно, до границ участков исполнено 335 договоров с медучреждениями и 245 - с образовательными организациями. Пуски газа произведены в 97 и 82 учреждениях лечебной и социальной сферы соответственно. По итогам проведения инвентаризации потенциал догазификации домовладений в СНТ составляет свыше 933 тыс. единиц.

Вице-премьер поручил федеральным и региональным властям, а также единому оператору газификации представить планы-графики работ по достижению показателя газификации 82,9% к 2030 году, включая оценку возможности строительства и расширения мощностей газопроводов, перевода котельных на газ, интенсификацию газификации жилых домов в СНТ. К 2030 году по поручению президента газ должен поступить не менее чем в 1,6 млн домохозяйств, напоминает пресс-служба.

Представители Минэнерго и "Газпром межрегионгаза" доложили вице-премьеру о ходе перевода программы социальной газификации на цифровые платформы. С 2022 года работает портал, где можно подать заявку на подключение домохозяйства и рассчитать его стоимость, в том числе в границах участка. Функционируют единый портал социальной газификации и интерактивная карта газификации регионов, где можно отследить график ввода газопроводов и план подключения домохозяйств и социальных объектов. Кроме того, работает всероссийская горячая линия по газификации.

Новак ранее также поручил уделять особое внимание внедрению современных цифровых технологий при проведении социальной газификации для оптимизации и ускорения всех процессов.

Также Густов на заседании сообщил о работе 1808 мемориалов с Вечным огнем по всей стране, в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне газ будет подан еще на 120 таких объектов. Накануне Дня Победы в 80 регионах России зажгутся одновременно 80 Вечных огней.

Газпром Газпром межрегионгаз Минэнерго Правительство Сергей Густов Александр Новак
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