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"Газпром" ждет роста внутреннего потребления газа в 2025 году до нового рекорда

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Потребление газа в России в 2025 году превысит показатель прошлого года, сообщил журналистам генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"Идет программа газификации, плюс мы видим растущее потребление у предприятий, производящих минеральные удобрения, видим увеличение потребления у строительной индустрии (. . .) Я практически уверен, что 2025 год покажет новый рекорд внутреннего потребления в России", - сказал он.

Также, по его словам, во второй половине 2025 года ПАО "Газпром" и главы регионов подпишут новые программы развития газоснабжения и газификации на 2026-2030 годы.

Как сообщалось, поставки (всеми производителями) потребителям России по газотранспортной системе "Газпрома" в 2024 году выросли до рекордных 390 млрд куб. м после 375,3 млрд куб. м в 2023 году. В том числе, общий объем поставок "Газпром межрегионгаза" (включает перепроданный газ независимых производителей) составил, по предварительным данным, 263 млрд куб. м в сравнении с 239,2 млрд куб. м в 2023 году.

Газпром межрегионгаз Газпром Сергей Густов
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