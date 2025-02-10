Комитет Госдумы одобрил передачу конфискованных продуктов на гуманитарные нужды

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к первому чтению законопроект о передаче конфискованных продуктов с нарушениями маркировки для гуманитарных нужд.

Законопроект № 797740-8 в декабре в палату внесло правительство.

"По ряду товаров подобный подход уже работает, и если продукты не просроченные, то это кощунственно их уничтожать. Мне кажется, если есть возможность куда-то их передавать, надо передавать", - сказал председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя инициативу.

Он отметил, что проект закона учитывает исключения по спиртосодержащим продуктам и по наркотикам. "Я думаю, что мы ко второму чтению этот критерий мы еще уточним", - сказал Крашенинников.

Он рассчитывает, что первое чтение состоится на следующей неделе.

Проект закона предлагает дополнить статью 32.4 КоАП положением, согласно которому конфискованные по решению суда товары и продукция, в отношении которых установлены требования по маркировке, по результатам экспертизы при признании их безопасными или пригодными для использования "по прямому назначению могут быть безвозмездно переданы для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию уполномоченным федеральным органам исполнительной власти или уполномоченным организациям в случаях и порядке, которые установлены правительством.

Исключение составят спиртосодержащие лекарственные препараты для медицинского применения, спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция, алкогольная, табачная и никотинсодержащая продукция, а также товары легкой промышленности, распоряжение которыми осуществляется в соответствии с порядком, установленным законодательством, предусматривает проект закона.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время для целей гуманитарного реагирования имущество передается безвозмездно в соответствии с постановлением правительства от 8 сентября 2023 года № 1470 по заявкам Минобороны России, МЧС России и Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию"".