Поиск

Комитет Госдумы одобрил передачу конфискованных продуктов на гуманитарные нужды

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к первому чтению законопроект о передаче конфискованных продуктов с нарушениями маркировки для гуманитарных нужд.

Законопроект № 797740-8 в декабре в палату внесло правительство.

"По ряду товаров подобный подход уже работает, и если продукты не просроченные, то это кощунственно их уничтожать. Мне кажется, если есть возможность куда-то их передавать, надо передавать", - сказал председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя инициативу.

Он отметил, что проект закона учитывает исключения по спиртосодержащим продуктам и по наркотикам. "Я думаю, что мы ко второму чтению этот критерий мы еще уточним", - сказал Крашенинников.

Он рассчитывает, что первое чтение состоится на следующей неделе.

Проект закона предлагает дополнить статью 32.4 КоАП положением, согласно которому конфискованные по решению суда товары и продукция, в отношении которых установлены требования по маркировке, по результатам экспертизы при признании их безопасными или пригодными для использования "по прямому назначению могут быть безвозмездно переданы для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию уполномоченным федеральным органам исполнительной власти или уполномоченным организациям в случаях и порядке, которые установлены правительством.

Исключение составят спиртосодержащие лекарственные препараты для медицинского применения, спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция, алкогольная, табачная и никотинсодержащая продукция, а также товары легкой промышленности, распоряжение которыми осуществляется в соответствии с порядком, установленным законодательством, предусматривает проект закона.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время для целей гуманитарного реагирования имущество передается безвозмездно в соответствии с постановлением правительства от 8 сентября 2023 года № 1470 по заявкам Минобороны России, МЧС России и Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию"".

Уничтожение санкционной продукции в Оренбурге

6
правительство Госдума МЧС Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия готова предложить Индии локализацию производства истребителя Су-57

Россия готова предложить Индии локализацию производства истребителя Су-57

Россиянам посоветовали поспешить с оформлением шенгенской визы к лету

Россиянам посоветовали поспешить с оформлением шенгенской визы к лету

Аналитики "Авито" отметили рост спроса на вторичное жилье за год на 10%

Аналитики "Авито" отметили рост спроса на вторичное жилье за год на 10%

Правительство продлило госпрограмму "Космическая деятельность России" до 2036 года

Песков воздержался от новых комментариев в связи с сообщением о разговоре Путина и Трампа

Песков воздержался от новых комментариев в связи с сообщением о разговоре Путина и Трампа
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5834 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2165 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });