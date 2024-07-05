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Думе предложили направлять конфискованные коррупционные средства в бюджет РФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправку в Бюджетный кодекс (БК) РФ, согласно которой с 2025 г. конфискованные средства от коррупционных преступлений будут зачисляться не в Социальный фонд России, а в федеральный бюджет.

Поправку ко второму чтению законопроекта № 639660-8 представил депутатам замглавы Минфина Алексей Лавров.

"Правительство предлагает зачислять средства от конфискованного имущества по коррупционным нарушениям не в Социальный фонд, как сейчас, а в федеральный бюджет, исходя из того, что бюджет Социального фонда на последующие трехлетку сбалансированный, а в федеральном бюджете нужны дополнительные ресурсы. Получено соответствующее указание по этому вопросу от президента РФ", - сказал Лавров на заседании комитета по бюджету Госдумы.

"А какой это примерно объем?" - поинтересовалась депутат Оксана Дмитриева.

"Обычно стандартные, максимальные с момента введений этой нормы объемы, не превышали 3 млрд рублей в год, но они очень волатильные и не могут являться нормальным источником для балансировки фонда. Для фонда (нужны - ИФ) источники постоянные, которые можно прогнозировать и рассчитывать, соответственно, чтобы не зависеть от волатильного объема, балансируем таким образом", - уточнила первый замминистра финансов Ирина Окладникова.

Поправки о направлении конфискованных коррупционных средств в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) вступили в силу с 1 января 2019 г. Речь идет как о конфискованных средствах, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, так и о деньгах, вырученных от реализации конфискованного имущества, полученного в результате коррупционных преступлений. Позже ПФР был объединен с Фондом социального страхования (ФСС) в Социальный фонд.

Алексей Лавров Социальный фонд Минфин РФ Госдума
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