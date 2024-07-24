Дума разрешила передавать изъятое оружие на нужды СВО

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон о возможности повторного использования оружия и патронов, подлежащих уничтожению войсками национальной гвардии РФ.

Речь идет об изъятом, конфискованном оружии, а также о боеприпасах к нему, добровольно сданных собственниками на уничтожение. То же касается и оружия, сданного владельцами на хранение в Росгвардию и невостребованного ими более года.

Свыше 250 тысяч единиц изъятого оружия, находящегося на хранении в органах МВД и Росгвардии, может быть направлено на нужды СВО в случае принятия соответствующего проекта закона, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"На сегодняшний день в общей сложности на хранении в органах МВД и Росгвардии находится более 250 тысяч единиц изъятого или сданного собственниками оружия, более 70 тысяч из них подлежит уничтожению, это уничтожение происходит за счет средств, которые надо платить из бюджета", - сказал Хинштейн ранее на пленарном заседании.

По его словам, "возникает ситуация, когда оружие может быть применено, оно в подавляющем числе случаев исправно и востребовано, и в зоне СВО, и в целях выполнения поставленных государством перед военизированными организациями задач, с другой стороны - государство тратит деньги на уничтожение этого оружия".

"Предлагаем этот, извините, абсурд прекратить и прописать норму, при которой подобное оружие может дальше использоваться и применяться государственными военизированными организациями в целях реализации возложенных задач", - сказал глава комитета.

В частности, "такое оружие крайне пригодится сегодня в зоне СВО, например, опыт показывает, что использование охотничьих дробовых ружей крайне эффективно при противодействии беспилотникам, дронам", добавил Хинштейн.