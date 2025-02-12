Подсудимые по делу о теракте на Крымском мосту не признают вину

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года не признают вину, сообщил журналистам адвокат Гасан Раджабов после заседания в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

"Все восемь обвиняемых не признают вины", - сказал Раджабов.

Ранее в среду суд принял решение о том, что процесс будет проходить в закрытом режиме.

По этому делу проходят восемь обвиняемых: Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им вменяют теракт (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконный оборот оружия или взрывчатки (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывных устройств).

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк создал организованную группу с целью совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году. Затем Малюк "совместно с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки".

Как считает следствие, взрывное устройство было доставлено на Крымский мост на грузовике под управлением водителя, который о планах фигурантов дела не знал. 8 октября 2022 года, когда грузовик проезжал по мосту, обвиняемые привели взрывное устройство в действие. Погиб водитель грузовика и еще четыре человека, ехавшие неподалеку в легковом автомобиле.



