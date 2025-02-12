Суд рассмотрит дело о теракте на Крымском мосту в закрытом режиме

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит в закрытом режиме дело о теракте на Крымском мосту, который был совершен в октябре 2022 года.

"Принято решение проводить процесс в закрытом режиме", - сказал представитель суда журналистам и объяснил это решение наличием в деле документов с грифом "секретно".

Рассмотрение дела суд начал 12 февраля.

По делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им вменяют теракт (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК), незаконный оборот оружия или взрывчатки (ч. 4 ст. 222.1 УК). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК (контрабанда взрывных устройств).

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк создал организованную группу с целью совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году. Затем он "совместно с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки".

Как считает следствие, взрывное устройство было доставлено на Крымский мост на грузовике под управлением водителя, который о планах фигурантов дела не знал. 8 октября 2022 года, когда грузовик проезжал по мосту, обвиняемые привели взрывное устройство в действие. Погиб водитель грузовика и еще четыре человека, ехавшие неподалеку в легковом автомобиле.