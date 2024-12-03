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Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о теракте на Крымском мосту

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России сообщила, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте на Крымском мосту, который был совершен в октябре 2022 года.

Дело рассмотрит Южный окружной военный суд.

По делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян.

Им вменяют теракт (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК), незаконный оборот оружия или взрывчатки (ч. 4 ст. 222.1 УК). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК (контрабанда взрывных устройств).

"По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица с целью совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных лиц и других", - сказали в прокуратуре. Затем Малюк "совместно с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки".

Взрывное устройство было доставлено на Крымский мост на грузовике под управлением человека, который о планах фигурантов дела не знал. 8 октября 2022 года, когда грузовик проезжал по мосту, обвиняемые привели взрывное устройство в действие, напомнили в Генпрокуратуре. Погиб водитель грузовика и еще четыре человека, ехавшие неподалеку в легковом автомобиле.

Взрыв на Крымском мосту

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Генпрокуратура Керченский пролив Крымский мост СБУ Южный окружной военный суд
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