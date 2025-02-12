Рютте не обеспокоен контактами США с Россией по Украине без участия НАТО

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не видит ничего плохого в том, что Вашингтон взял на себя контакты с Россией по украинскому урегулированию. Он заявил об этом на пресс-конференции в Брюсселе.

"Если Россия и США ведут контакты - это не вызывает у меня беспокойство, потому что мы все, в том числе США, коллективно включены в работу альянса", - ответил он на вопрос о том, не опасается ли он того, что сотрудничество Белого дома и Кремля исключит из переговорного процесса другие страны-члены НАТО.

Объясняя, почему считает нормальным, что именно Вашингтон взял на себя эти переговоры, Рютте отметил, что экономическая сила НАТО "более чем на 50% представлена США".

Он добавил, что не будет строить предположения по поводу того, как должны проходить дальнейшие контакты по решению украинского кризиса.