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Генсек НАТО согласился с требованием к союзникам равномерно делить расходы на Украину

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте в среду согласился с предложением американского президента Дональда Трампа, согласно которому расходы на военную помощь среди США и прочих членов альянса должны распределяться равномернее.

"Я согласен с ним, что мы должны в равной степени делить между собой нашу поддержку Украины в сфере безопасности", - сказал он на пресс-конференции перед встречей глав Минобороны стран НАТО.

Он напомнил, что на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 года союзники пообещали направить Украине помощь в сфере безопасности на 40 млрд евро. Однако, подчеркнул Рютте, государства НАТО даже превзошли этот показатель, передав помощи более чем на 50 млрд евро, причем половина из них поступила от европейских союзников по НАТО и Канады. Он пояснил, что этот значительный шаг в том направлении, которое ранее указал Трамп.

В начале февраля Трамп, рассуждая об Украине, сказал, что ожидает от европейских стран дополнительных усилий по финансированию нужд Киева.

"Между нами и Украиной - океан. Для них (европейцев - ИФ) эта тема важнее, чем для нас. И при этом, если говорить о расходах, то они отстают от нас на много миллиардов долларов", - объяснил он журналистам в Белом доме.

Трамп уточнил, что ожидает от стран ЕС как минимум паритета по расходам на Украину.

Марк Рютте НАТО США Дональд Трамп
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