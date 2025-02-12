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Рубио отказался назвать время окончания украинского кризиса

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил CNN, что не считает возможным прогнозировать сроки завершения кризиса на Украине.

"Я думаю, что никто не может определить время или дату этого. Я надеюсь, это случится как можно скорее, но я не могу назвать временные рамки", - приводятся слова Рубио в пресс-релизе госдепартамента США.

Он признал, что речь идет о сложном кризисе, и Вашингтон хочет добиться его завершения, по итогам которого "Украина сохранится в качестве суверенной и независимой страны", а конфликт впоследствии не возобновится. В то же время Рубио заявил, что настроен оптимистично, и администрация США настроена "работать действительно упорно".

Госсекретарь напомнил, что США будут вести диалог с украинскими властями. Сам Рубио встретится с их представителями позднее на этой неделе.

Кроме того, Рубио заявил о приоритете для президента США Дональда Трампа вернуть домой как можно больше американцев, задержанных за рубежом. "И я думаю, это сослужит хорошую службу и для наших возможностей поддерживать контакт с Россией", - пояснил Рубио.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц сообщил, что РФ освободила Марка Фогеля в рамках обмена. По данным газеты The New York Times, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прилетел в Москву на личном самолете, на котором затем вывез Фогеля из России.

В 2022 году Фогель, бывший преподаватель англо-американской школы и ранее сотрудник посольства США в Москве, был осужден на 14 лет колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. Фогель полностью признал вину.

Накануне Трамп на встрече в Белом доме с Фогелем сообщил, что в среду будет освобожден еще один американец.

Марко Рубио США Украина
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