Белгородский губернатор сообщил о новых раненных в результате атак БПЛА

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о еще двух пострадавших в результате атак дронов ВСУ в течение дня.

"В селе Колыхалино Валуйского округа в результате удара дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. Бригада "скорой" доставляет пострадавшего в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу", - написал он в Telegram.

По его данным, еще один мужчина пострадал при атаке БПЛА в селе Березовка Борисовского района.

"Беспилотник атаковал двигавшийся автомобиль. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением руки попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода. Машина получила повреждения", - проинформировал Гладков.

Он также сообщил, что в городе Грайвороне еще один многоквартирный дом подвергся атаке FPV-дрона.

"В результате удара загорелась одна из квартир - возгорание оперативно ликвидировано бойцами самообороны. В доме повреждены фасад и остекление", - уточнил губернатор.

Кроме того, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате атаки беспилотника пробита кровля, выбиты окна, посечены фасад и забор частного домовладения. Также поврежден стоящий во дворе автомобиль.

"Еще один дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль в селе Новое Волоконовского района. Транспортное средство повреждено", - добавил Гладков.

Ранее в среду он сообщил о ранении супружеской пары в результате сброса взрывного устройства на двигавшийся легковой автомобиль с дрона на участке автодороги Погромец - Коновалово - Давыдкин в Волоконовском районе. Кроме того, в Грайворонском округе в результате удара БПЛА по автомобилю погибла женщина.