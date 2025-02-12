Два человека ранены при атаке дрона на машину в Белгородской области

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в результате атаки дрона ВСУ мирных жителях.

"В Волоконовском районе на участке автодороги Погромец - Коновалово - Давыдкин на двигавшийся легковой автомобиль с дрона сброшено взрывное устройство. Ранена семейная пара. Бойцы самообороны доставили пострадавших с осколочными ранениями в Волоконовскую ЦРБ, где медики оказали им первую помощь", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Также в Волоконовском районе обстрелу подверглось село Тишанка.

"Посечены фасад и ворота частного дома. Кроме того, повреждены линии газо- и электроснабжения. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ", - проинформировал глава региона.

По данным губернатора, поселок Октябрьский Белгородского района попал под обстрел дважды.

"В результате прилета снаряда в здании социального объекта и одной квартире многоквартирного дома повреждено остекление. В одном частном домовладении выбиты окна, на территории второго - посечен забор и разрушена хозяйственная постройка. Также повреждены три легковых автомобиля", - уточнил Гладков.

В городе Грайвороне беспилотник атаковал многоквартирный дом. Повреждены кровля, остекление, фасад и балконы, отметил губернатор.