Причастный к покушению на экс-врио главы МВД ЛНР гражданин РФ осужден на 18 лет

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина РФ, обвиняемого в госизмене и причастного к покушению на бывшего врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета в мае 2023 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

15 мая 2023 года в барбершопе в центре Луганска произошел взрыв, в результате которого пострадал занимающий на тот момент пост врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет и еще шесть человек из числа сотрудников и посетителей парикмахерской, один из которых позже скончался. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело.

"Верховный суд Луганской народной республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Российской Федерации Александра Дегтярева. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры ЛНР.

Согласно установленным данным, подсудимый был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины и по их указанию с апреля по май 2023 года "добровольно осуществлял сбор сведений, направленных против безопасности Российской Федерации", которые передавал сотруднику СБУ.

"Используя полученные сведения, сотрудники СБУ инициировали взрыв в помещении парикмахерской г. Луганск, в результате которого один человек погиб, шесть получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил фигуранта к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима.



