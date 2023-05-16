Медики прооперировали тяжелораненого главу МВД ЛНР

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Луганские медики прооперировали врио главы МВД Луганской народной республики Игоря Корнета, получившего тяжелые ранения в результате взрыва в центре Луганска, он находится в сознании, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

На своей странице в соцсетях он уточнил, что в результате взрыва в центре Луганска в понедельник погибших нет, а ранения получили 8 человек, включая Корнета. Пасечник добавил, что в данный момент медики делают все возможное для спасения жизни 17-летнего подростка, находящегося в критическом состоянии.

"Игорь Александрович Корнет также прооперирован и находится в сознании. Всем пострадавшим помощь оказывается в полном объеме", - сообщил Пасечник.

Взрыв в парикмахерской в центре Луганска произошел днем в понедельник, в ней находились посетители и сам Корнет. По данным Пасечника, причиной инцидента стал подрыв.

По факту покушения на врио главы МВД ЛНР Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ (ч.3 ст. 30, п. "а" п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщили в пресс-службе ведомства.