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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:45

Семеро человек, включая главу МВД ЛНР, госпитализированы после взрыва в Луганске

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - При взрыве в Луганске пострадали семь человек, включая врио главы МВД Луганской народной республики Игоря Корнета, все пострадавшие госпитализированы, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник на своей странице в соцсетях.

Он уточнил, что в результате взрыва четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них - врио министра внутренних дел по ЛНР Корнет.

"За жизни пострадавших борются медики. Профильные ведомства выясняют обстоятельства происшествия", - добавил Пасечник.

Взрыв в центре Луганска произошел днем в понедельник. Пасечник сообщил, что причиной инцидента стал подрыв.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром Луганск вновь подвергся обстрелу с украинской стороны. "Обстрел пришелся в район высшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ)", - отмечал Пасечник. Это уже третий обстрел Луганска за несколько дней.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Леонид Пасечник ЛНР Луганск
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Источник сообщил, что при взрыве в Луганске ранен глава МВД ЛНР Корнет

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