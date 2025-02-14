Глава ФССП сообщил о списании долгов по кредитам уже у 5168 участников СВО

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Приставы за 2,5 месяца списали кредитные долги 5168 участникам специальной военной операции на сумму более 3 млрд рублей, сообщил журналистам директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

"С момента вступления в силу изменений в отношении должников-военнослужащих органами принудительного исполнения РФ прекращены исполнительные производства о взыскании кредитных платежей в отношении 5168 должников на сумму свыше 3 млрд рублей", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса", насколько эффективно работает закон о погашении кредитов участников СВО и какова сумма таких долгов, списанных с начала действия закона.

По словам Аристова, в отношении 624 супругов военнослужащих прекращены дела о взыскании кредитных платежей на сумму 164 млн рублей.

Закон, предусматривающий списание просроченных кредитов до 10 млн рублей для ряда категорий военнослужащих вступил в силу 1 декабря 2024 года.

Речь идет о списании обязательств по кредитным договорам, которые были заключены до 1 декабря 2024 года и по которым уже вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности или возбуждено исполнительное производство. Средства списываются в размере до 10 млн рублей у определенных категорий граждан - это призывники на военную службу по мобилизации; военнослужащие по призыву (за исключением курсантов военных училищ или вузов); иные граждане, не проходящие военную службу, но заключившие не ранее 1 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции. Списание распространяется также на супругов этих граждан.