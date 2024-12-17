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Продление кредитных каникул для военных на 2025 год одобрено в III чтении

Продление кредитных каникул для военных на 2025 год одобрено в III чтении
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который продлевает на год, до 31 декабря 2025 года, срок, в течение которого мобилизованные и контрактники, а также члены их семей вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении "кредитных каникул".

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта № 765582-8, который в первом чтении описывал правила доступа к консолидированной финансовой отчетности организаций. Изменения вносятся в №106-ФЗ и №377-ФЗ, в которых прописаны условия "кредитных каникул" для мобилизованных заемщиков, в том числе ИП, а также владельцев МСП. Сейчас заемщик вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2024 года обратиться к кредитору с требованием о "кредитных каникулах". Данный срок предлагается продлить до 31 декабря 2025 года.

Льготный период рассчитывается как срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт, увеличенный на 180 дней.

Ранее был принят закон, предусматривающий с 1 декабря 2024 года списание просроченных кредитов до 10 млн рублей. для ряда категорий военнослужащих, если по кредитам начато судебное взыскание.

МСП Госдума СВО
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