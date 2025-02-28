За три месяца закрыли 12 тысяч дел по взысканию долгов с участников СВО

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Судебные приставы за три месяца действия законодательных поправок закрыли около 12 тысяч дел по взысканию долгов с участников специальной военной операции, сообщили в Минюсте.

"С декабря 2024 года (законом - ИФ) предусматривается прекращение кредитных обязательств участников СВО и их супругов суммой до 10 млн рублей. С этого момента было прекращено практически 12 тысяч исполнительных производств в отношении должников-военнослужащих и 1,4 тысячи в отношении их супругов", - сообщает телеграм-канал министерства.

Такие данные, представил министр юстиции Константин Чуйченко на коллегии Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В середине февраля директор ФССП Дмитрий Аристов сообщал о списании кредитных долгов свыше 5 тысячам участников СВО на сумму более 3 млрд рублей.

Закон, предусматривающий списание просроченных кредитов до 10 млн рублей для ряда категорий военнослужащих, вступил в силу 1 декабря 2024 года.