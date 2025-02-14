Правительство поддержало снятие с контроля исполнение 48 директив для госкомпаний

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Правительство поддержало предложение Минфина о снятии с контроля реализации 48 директив госкомпаниям, изданных в 2010-2023 годах, сообщило министерство.

Дополнительно прорабатывается снятие с контроля еще 19 таких директив.

Таким образом, продолжается процесс так называемой "директивной гильотины", которую Минфин предложил реализовать еще в октябре 2020 года после получения кураторства над Росимуществом и вопросами управления госсобственностью (снятие с контроля исполненных и утративших актуальность директив для госкомпаний или их изменение с учетом влияния на деятельность АО).

Частично в число этих 48 директив входят документы, контроль за исполнением которых был фактически прекращен в 2023 году. Так, в марте 2023 года правительство поручило прекратить контролировать исполнение 21 из 50 директив, выданных государственным компаниям с 2013 по 2018 год, до конца года планировалось провести и второй этап, прекратив контроль за исполнением документов, выпущенных в 2019-2022 годах. По состоянию на март 2023 года, по данным сайта Росимущества, актуальными были 57 правительственных директив.

Как напомнили в Минфине, всего за период 2010-2024 годов изданы более 100 системных директив.

Правительство также издало директивы, согласно которым мониторинг изменений системных актов будет осуществляться компаниями самостоятельно. Необходимая актуализация их внутренних документов будет обеспечиваться без издания дополнительных директив, что поможет исключить риск их "устаревания", объяснил Минфин.