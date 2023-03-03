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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:26

"Директивная гильотина" для госкомпаний одобрена спустя три года после появления идеи

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ поручило прекратить контролировать исполнение 21 из 50 директив, выданных государственным компаниям, в рамках первого этапа "директивной гильотины", до конца года планируется провести и второй этап, говорится в сообщении Минфина РФ.

Минфин в октябре 2020 года после получения кураторства над Росимуществом и вопросами управления госсобственностью, выдвинул предложение реализовать в госкомпаниях механизм "директивной гильотины", то есть снять с контроля исполненные и утратившие актуальность директивы для госкомпаний или их изменение с учетом влияния на деятельность АО.

Как отмечается в сообщении министерства, правительство РФ одобрило предложение Минфина о реализации первого этапа "директивной гильотины", дав поручение прекратить контроль за исполнением утративших актуальность директив, изданных с 2013 по 2018 год. До конца 2023 года в рамках второго этапа "директивной гильотины" планируется прекратить контроль за исполнением документов, выпущенных в 2019 - 2022 годах.

С контроля будут сняты директивы, утратившие свою актуальность в связи с достижением поставленных целей. Для компаний это означает сокращение операционных издержек на администрирование неактуальных задач и повышение гибкости операционной деятельности. Органы управления смогут самостоятельно принимать решения о целесообразности дальнейшей работы по вопросам, указанным в этих директивах, с учетом актуальных стратегических целей и действующего законодательства, поясняет Минфин.

Минфин РФ
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