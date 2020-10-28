Подготовлен проект постановления о "директивной гильотине" для госкомпаний

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ воплотил свою идею о "директивной гильотине" для компаний с государственным участием в проект постановления правительства.

Минфин, который недавно получил кураторство над Росимуществом и, соответственно, вопросами управления госсобственностью, выдвинул предложение реализовать в госкомпаниях механизм "директивной гильотины" весной этого года в рамках подготовки общенационального плана восстановления экономики. Суть идеи - снятие с контроля исполненных и утративших актуальность директив для госкомпаний или их изменение с учетом влияния на деятельности АО.

В среду Минфин опубликовал на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства "О внесении изменения в Положение об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие РФ в управлении АО ("золотой акции")".

В настоящее время в отношении АО с госучастием действует более 50 директив, отмечает Минфин в пояснительной записке. В то время как часть упомянутых директив направлена на развитие практики корпоративного управления, стратегического планирования, повышение прозрачности системы закупок, часть из них не соответствуют специфике деятельности обществ или прямо противоречат их бизнес-интересам, а система ключевых показателей эффективности (КПЭ) акционерных обществ с государственным участием зачастую перегружена директивными требованиями, что снижает ее стимулирующую роль, пишет ведомство.

Проблемы директивного подхода

На практике при реализации директивного подхода Росимущество сталкивается целым рядом проблем. Это дублирование директив по различным поручениям президента и правительства, использование директивных указаний как инструмента "квазинормативного регулирования" в АО, необоснованное неоднократное рассмотрение и голосование советами директоров по одним и тем же вопросам для формального выполнения директив, перечисляет Минфин.

Отсутствие механизма "директивной гильотины" - снятия с контроля исполненных/утративших актуальность директив - приводит к тому, что АО тратят время и другие ресурсы на выполнение в том числе устаревших директив и отчетность по ним, даже если их исполнение противоречит бизнес-целям (например, ежегодное сокращение операционных затрат на 2-3% в течение нескольких лет без учета инфляции в ущерб безопасности, развитию), констатирует Минфин.

Ряд общих для всех госкомпаний директив противоречат целевой функции конкретных АО. Директивный подход снижает инициативность и фактическую ответственность членов органов управления за обеспечение долгосрочного роста акционерной стоимости и устойчивого развития АО, размывает ответственность за неисполнение конкретной директивы.

В связи с этим предлагается ввести механизм "директивной гильотины", наделив Минфин правом представлять в правительство предложения о прекращении работы по ранее выданным директивам. Эти предложения будут готовиться на основании предложений Росимущества и профильных министерств, "в том числе с учетом отчетов акционерных обществ о реализации мероприятий", которые предусмотрены решениями советов директоров АО "на основании ранее выданных директив".

О прекращении работы по ранее выданным директивам Росимущество будет уведомлять госкомпании на основании поручения премьера или его первого зама.