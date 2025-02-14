МИД РФ заявил, что пока рано говорить о конкретном переговорном процессе по Украине

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Говорить о конкретном переговорном процессе по Украине пока рано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы говорим о том, что поставки должны быть прекращены, что продолжение конфликта связано с продолжающимися поставками. Просто говорить о каком-то конкретном переговорном процессе пока очень рано", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о том, может ли вопрос о прекращении поставок оружия Украине быть поставлен как условие для начала переговоров.

Она подчеркнула, что о концептуальном отношении к урегулированию президент России рассказал в июне 2024 года в МИДе.

"Наша позиция четко определена. Что вызреет там, с той стороны - это вопрос уже к ним. Наши позиции все определены, с точки зрения целей и задач специальной военной операции и точки зрения вопросов урегулирования ситуации", - добавила официальный представитель МИД РФ.

"Базово наши подходы есть. Как это конкретно, гипотетически, потом, когда будет оформлено, давайте будем комментировать тогда, когда будет для этого соответствующий повод", - сказала Захарова.

Отвечая на вопрос о том, видит ли Москва в качестве компромисса со стороны Вашингтона заявление главы Пентагона о том, что США не рассматривают членство Украины в НАТО на будущих переговорах, Захарова отметила: "Мне кажется, в этом в большей степени проявляется реализм".

"Помимо заявления шефа Пентагона было еще заявление президента Трампа, который говорил о том, что, как он считает, вся история началась после того, как команда (прежнего президента США Джо) Байдена начала спекулировать на теме НАТО, включения Украины в НАТО, он же развил эту мысль. На мой взгляд, это говорит о реализме", - добавила она.

По словам официального представителя МИД РФ, реализм в этом вопросе "нельзя недооценивать". "Членство Украины в НАТО для России неприемлемо, это создает серьезные угрозы для российской безопасности, приведет к катастрофическим последствиям для Европы. Надо отметить, что наше представление о том, как это должно выглядеть, опять же было представлено президентом летом 2024 года. Конечно, нужны гарантии, тут вопрос не только в словах и каких-то озвученных взглядах. Иначе эта проблема продолжит создавать еще большие проблемы, но мне кажется, что эти заявления, которые звучат из Вашингтона, говорят о реализме восприятия ситуации", - сказала Захарова.



