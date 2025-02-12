Глава Пентагона не считает членство Украины в НАТО реалистичным

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - США не считают, что по итогам переговоров по украинскому урегулированию Киев сможет вступить в НАТО, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет.

"Мы хотим видеть суверенную и процветающую Украину", - приводят американские СМИ слова Хегсета.

"США не верят, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом урегулирования путем переговоров. Вместо этого, любые гарантии в сфере безопасности для Украины должны подкрепляться боеспособными европейскими или неевропейскими военными", - указал он.

Он отметил, что в случае размещения миротворческих сил на Украине "они должны быть частью не относящейся к НАТО миссии и на них не должна распространяться статья 5 (НАТО о коллективной обороне - ИФ)".

"За линией соприкосновения также должен быть сильный международный контроль", - сказал он.

Глава Пентагона подчеркнул, что американские военные не будут размещены на Украине ни при каких условиях.









