Трамп согласен с шефом Пентагона, выступившим против членства Украины в НАТО

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп разделяет мнение главы Пентагона Пита Хегсета, заявившего, что членство Украины в НАТО не является вероятным вариантом разрешения конфликта с Россией, сообщают американские СМИ.

"Я думаю, что, возможно, это правда", - сказал Трамп, комментируя заявления Хегсета.

При этом американский лидер указал, что Штаты по-прежнему оказывают помощь Украине, но "мы хотим, чтобы помощь предоставлялась под гарантии".

Ранее глава Пентагона заявил, что США не верят, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом украинского конфликта.