Минфин не ждет в 2026 году перехода к уплате налогов на имущество по кадастру

Обсуждение этого изменения в налогообложении продолжается

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Обсуждение возможности перехода на налогообложение имущества по кадастровой стоимости продолжается, остается много вопросов, требующих проработки, сообщил на Ежегодной налоговой конференции Kept директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков. Его цитирует пресс-служба министерства.

"Мы обсуждаем переход на налогообложение имущества по кадастровой стоимости не первый год. Это в том числе решило бы проблему разграничения движимого и недвижимого имущества. Но в этом вопросе много нюансов, которые еще требуют решения, поэтому в ближайшее время переход к налогообложению по кадастру не планируется. Во-первых, эффект от перехода к налогообложению по кадастру может быть неравномерным: какие-то регионы могут выиграть от этого, а какие-то - проиграть. Второй вопрос - определение предельной ставки, устраивающей и регионы, и бизнес одновременно. Также есть момент с полноценной наполняемостью кадастра Росреестра и характеристиками объектов", - сказал Волков.

"Нам еще предстоит прийти к единому мнению по всем этим вопросам. Переход к уплате налогов на имущество по кадастру - это точно не перспектива 2026 года", - отметил он.

Также глава налогового департамента сообщил, что внедрение института предупреждения вместо штрафов - это инициатива на перспективу. Такой законопроект пока не разрабатывается, поэтому говорить о конкретике рано.

"Сейчас мы обсуждаем с ФНС возможность внедрить институт предупреждения об уплате налогов без штрафов при соблюдении определенных условий. Эта мера должна послужить помощью налогоплательщикам, не снизив при этом налоговую дисциплину и собираемость налогов. Будем полагаться на мнение ФНС в этом вопросе", - объяснил Волков.

По его словам, рассматриваются также варианты совершенствования института отсрочек и рассрочек. Один из них - дать регионам полномочия предоставлять отсрочку по федеральным налогам в части сумм, которые поступают в региональный бюджет.

"Слушаем и налогоплательщиков, и ФНС, которая администрирует этот процесс. Если ФНС видит потребность в мерах поддержки в виде отсрочки/рассрочки, поскольку в будущем они позволят получить в бюджет все причитающиеся доходы и избежать банкротств бизнеса, конечно, мы готовы это рассматривать. Мы прорабатываем, какие поправки можно внести в Налоговый кодекс", - говорится в сообщении.