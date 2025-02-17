Минфин допустил возможность изменения налогообложения в ответ на текущие вызовы

В целом же ведомство выступает за стабильность в этой сфере

Здание Министерства финансов Российской Федерации в Москве Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ намерен следовать поручению президента о сохранении неизменными до 2030 года основных новых параметров налоговой системы, принятых в 2024 году, но отмечает вероятность необходимости реагировать на новые вызовы перед страной, сообщил на налоговом форуме РСПП директор департамента налоговой политики министерства Данил Волков.

"Президент в своем послании также поставил задачу зафиксировать основные условия налоговых новаций до 2030 года, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса. Могу сказать, что, наверное, в этой части мы в любом случае будем настроены реализовывать это поручение президента. В то же время хотел бы сказать, налоговая политика - это не самостоятельная эфемерная субстанция, это неотъемлемая часть общей государственной политики. Как показала практика последних лет - 2020-2022 годы и последующие - в налоговой политике, в том числе, реализуются мероприятия, которые исходят из вызовов и угроз, которые стоят перед страной", - сказал он.

Волков отметил, что Минфин настроен на то, чтобы изменения, которые будут происходить в налоговом законодательстве, были бы направлены на улучшение администрирования, решение точечных задач, в том числе в части устранения неопределенностей в налоговом законодательстве. Такие мероприятия, по его словам, предусмотрены и в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики.

"В то же время мы прекрасно понимаем, что реалии текущего момента будут вносить коррективы в наши планы, потому что на них в любом случае придется реагировать и каким-то образом решать", - сказал Волков, отметив, что речь идет не только о том, что больше всего интересует бизнес - увеличении налоговой нагрузки, но и о реализации антисанкционных мер, когда цель изменений в налоговое законодательство - решение определенных проблем для бизнеса.

"Мы будем настроены на то, чтобы с одной стороны, внося меньше коррективы, реагировать на складывающиеся условия, в том числе и внешние вызовы в отношении нашей страны", - заключил он.

О том, что Минфин, предлагая изменения в налоговое законодательство, должен реагировать на задачи и цели, которые ставит руководство страны, ранее неоднократно говорил замминистра финансов Алексей Сазанов. В частности, он отмечал, что налоговая политика может стабилизироваться по мере стабилизации расходных обязательств государства. "Все определяется расходными обязательствами - невозможно ожидать неизменности в доходах, если у нас непонятен объем расходных обязательств. Поэтому по мере того, как происходит стабилизация расходных обязательств, можно будет ожидать и стабилизации налоговой политики в части доходов", - отмечал он.