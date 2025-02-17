Поиск

Минфин допустил возможность изменения налогообложения в ответ на текущие вызовы

В целом же ведомство выступает за стабильность в этой сфере

Минфин допустил возможность изменения налогообложения в ответ на текущие вызовы
Здание Министерства финансов Российской Федерации в Москве
Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ намерен следовать поручению президента о сохранении неизменными до 2030 года основных новых параметров налоговой системы, принятых в 2024 году, но отмечает вероятность необходимости реагировать на новые вызовы перед страной, сообщил на налоговом форуме РСПП директор департамента налоговой политики министерства Данил Волков.

В РоссииВ Минфине считают, что эффективность повышения налогов можно оценивать через 2-3 годаЧитать подробнее

"Президент в своем послании также поставил задачу зафиксировать основные условия налоговых новаций до 2030 года, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса. Могу сказать, что, наверное, в этой части мы в любом случае будем настроены реализовывать это поручение президента. В то же время хотел бы сказать, налоговая политика - это не самостоятельная эфемерная субстанция, это неотъемлемая часть общей государственной политики. Как показала практика последних лет - 2020-2022 годы и последующие - в налоговой политике, в том числе, реализуются мероприятия, которые исходят из вызовов и угроз, которые стоят перед страной", - сказал он.

Волков отметил, что Минфин настроен на то, чтобы изменения, которые будут происходить в налоговом законодательстве, были бы направлены на улучшение администрирования, решение точечных задач, в том числе в части устранения неопределенностей в налоговом законодательстве. Такие мероприятия, по его словам, предусмотрены и в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики.

"В то же время мы прекрасно понимаем, что реалии текущего момента будут вносить коррективы в наши планы, потому что на них в любом случае придется реагировать и каким-то образом решать", - сказал Волков, отметив, что речь идет не только о том, что больше всего интересует бизнес - увеличении налоговой нагрузки, но и о реализации антисанкционных мер, когда цель изменений в налоговое законодательство - решение определенных проблем для бизнеса.

"Мы будем настроены на то, чтобы с одной стороны, внося меньше коррективы, реагировать на складывающиеся условия, в том числе и внешние вызовы в отношении нашей страны", - заключил он.

О том, что Минфин, предлагая изменения в налоговое законодательство, должен реагировать на задачи и цели, которые ставит руководство страны, ранее неоднократно говорил замминистра финансов Алексей Сазанов. В частности, он отмечал, что налоговая политика может стабилизироваться по мере стабилизации расходных обязательств государства. "Все определяется расходными обязательствами - невозможно ожидать неизменности в доходах, если у нас непонятен объем расходных обязательств. Поэтому по мере того, как происходит стабилизация расходных обязательств, можно будет ожидать и стабилизации налоговой политики в части доходов", - отмечал он.

Алексей Сазанов Минфин РСПП Данил Волков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

КТК ограничил прокачку нефти после атаки БПЛА на НПС "Кропоткинская"

Сбербанк подал иск к Clearstream и Euroclear на 53,7 млрд рублей

Сбербанк подал иск к Clearstream и Euroclear на 53,7 млрд рублей

Brent подорожала до $74,9 за баррель

Рыбопромышленники исключают дефицит красной икры на масленицу

Рыбопромышленники исключают дефицит красной икры на масленицу

ЦБ РФ попросил правительство поддержать законопроект об универсальном QR-коде

ЦБ РФ попросил правительство поддержать законопроект об универсальном QR-коде

Рубль в пятницу заметно понизился в паре с юанем в рамках коррекции

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5871 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2175 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе342 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });