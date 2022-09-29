Минфин начал изучать возможность взимать налог на недвижимость компаний по кадастру

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минфин изучает возможность перехода исчисления налога на недвижимость организаций для всех объектов по кадастровой стоимости, но вносить законопроекты о таких изменениях в ближайшие три года не планирует, сообщила пресс-служба министерства.

В "Основных направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023-2025 годы" Минфин в качестве меры повышения инвестиционной активности предложил переход к налогообложению недвижимого имущества организаций исходя из кадастровой стоимости в отношении всех объектов недвижимости, за исключением отдельных сооружений, для того, чтобы выровнять налоговую нагрузку.

29 сентября министерство пояснило, что это тема для проработки на ближайшее три года и широкого обсуждения с бизнесом и регионами.

"Цель расширения практики исчисления налога по кадастру - существенно упростить администрирование как для налоговых органов, так и налогоплательщиков. Это позволит налоговым органам полностью взять на себя расчёт налоговых обязательств по всем имущественным налогам", - говорится в сообщении.

Сейчас, отмечает Минфин, обсуждается концепция такого перехода - собираются аналитические материалы, проводится оценка влияния изменений на бизнес и доходы регионов, делаются расчеты по оптимальному уровню налоговой ставки и перечню исключений (в том числе для лиц, применяющих спец. режимы).

"Вносить законопроекты в Госдуму по указанной теме в ближайшие годы не планируется", - отметило ведомство.

В настоящее время кадастровая стоимость используется для определения налоговой базы в отношении административно-деловых и торговых центров, нежилых помещений под размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания; объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в России через постоянные представительства; жилых помещений, гаражей, объектов незавершенного строительства, а также жилых строений, садовых домов, хозяйственных строений или сооружений, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. Регионы могут устанавливать ставку налога по таким объектам на уровне не выше 2%, по остальным объектам - 2,2%.