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Минюст признал иноагентом социолога Льва Гудкова

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Минюст включил в реестр иностранных агентов пять граждан и исключил ООО "Журналист - иностранный агент" в связи с ликвидацией организации.

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Иноагентами признаны экс-директор "Левада-Центра" Лев Гудков ("Левада-Центр стал иноагентом в 2016 году), журналисты Сергей Ауслендер, Алексей Кунгуров и Никита Парменов, а также бывший дипломат, бывший советник российского представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев.

По данным Минюста, Сергей Ауслендер участвовал в создании и распространении контента иноагентов, а также распространял фейки о решениях и политике российских властей и фейки, направленные на формирование негативного образа российской армии. Кроме того, он "сотрудничает с иностранным СМИ".

Борису Бондареву тоже вменяется распространение фейков о решениях и политике российских властей и фейков, направленных на создание негативного имиджа российских военных. Еще он выступал против СВО и участвовал в создании и распространении контента иноагентов и в распространении контента нежелательных для России организаций.

Про Льва Гудкова Минюст напомнил, что он является сотрудником организации-иноагента. Также Гудков выступал против СВО, участвовал в создании контента иноагентов и распространял фейки о решениях и политике российских властей.

Алексею Кунгурову вменяют распространение фейков о российских властях, фейков, направленных на формирование негативного образа российской армии и участие в распространении контента иноагентов. А еще он выступал против СВО.

Никита Парменов "принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине, проживает за пределами Российской Федерации", сказано в пресс-релизе.

Минюст Левада-Центр Сергей Ауслендер Никита Парменов Борис Бондарев Лев Гудков Алексей Кунгуров
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