Песков отметил, что дипломат Бондарев выступил против консолидированного мнения

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Советник российского представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев, который выразил несогласие со спецоперацией на Украине и подал в отставку, выступил против "общего консолидированного мнения" российского общества, считают в Кремле.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления дипломата СМИ и его открытое обращение.

"Мы в Кремле незнакомы с этим письмом. Если он был сотрудником министерства иностранных дел, это, наверное, вопрос к МИД, - сказал Песков. - Здесь, наверное, можно сказать только, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас".

На уточняющий вопрос, что значит "против нас", Песков ответил: "Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны".