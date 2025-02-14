Что произошло за день: пятница, 14 февраля

Решение ЦБ по ключевой ставке, пополнение списка иноагентов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор отметил более выраженное охлаждение кредитной активности и рост склонности населения к сбережению. Банк России готов вернуться к вопросу о повышении ключевой ставки при необходимости. Прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год повышен до 19-22%.

- Минюст РФ включил в реестр иноагентов социолога Льва Гудкова, журналистов Сергея Ауслендера, Алексея Кунгурова и Никиту Парменова, а также бывшего дипломата Бориса Бондарева.

- Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов покинул пост в связи с переходом на новое место работы, замгендиректора Александр Блошенко ушел в отставку по соглашению сторон.

- Владимир Путин поручил Минобороны РФ усовершенствовать механизм поиска пропавших без вести участников СВО.

- В аэропорту Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Информации о пострадавших не поступало.

- Прокуроры-демократы из 14 штатов США подали в суд на Илона Маска и Дональда Трампа. Они считают, что полномочия Маска в департаменте эффективности правительства США противоречат Конституции.